Без химии и ядов: новое средство против саранчи испытали в Казахстане
Исследования показали высокую эффективность экологически безопасного средства.
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В Туркестанской области завершились полевые испытания нового биологического препарата против мароккской саранчи.
Препарат создан на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae и рассматривается как альтернатива химическим инсектицидам.
Испытания проводились на пастбищах Казыгуртского района в рамках международного проекта с участием казахстанских и китайских ученых. В работе участвовали специалисты КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева и Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.
Во время эксперимента саранчу помещали в специальные садки и наблюдали за ее состоянием после обработки препаратом. Уже на третий день у насекомых появились признаки поражения.
К пятому дню смертность достигала 70-80%, а к девятому дню в опытных группах погибла вся саранча.
Мароккская саранча считается одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей, который может наносить серьезный ущерб пастбищам и посевам.
Ученые отмечают, что результаты испытаний подтверждают эффективность биопрепарата и перспективность его использования без вреда для окружающей среды.
В дальнейшем планируется расширить испытания в разных регионах Казахстана и разработать рекомендации по применению технологии в борьбе с саранчой.
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