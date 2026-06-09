Без химии и ядов: новое средство против саранчи испытали в Казахстане

В Туркестанской области завершились полевые испытания нового биологического препарата против мароккской саранчи.

Препарат создан на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae и рассматривается как альтернатива химическим инсектицидам.

Испытания проводились на пастбищах Казыгуртского района в рамках международного проекта с участием казахстанских и китайских ученых. В работе участвовали специалисты КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева и Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Во время эксперимента саранчу помещали в специальные садки и наблюдали за ее состоянием после обработки препаратом. Уже на третий день у насекомых появились признаки поражения.

К пятому дню смертность достигала 70-80%, а к девятому дню в опытных группах погибла вся саранча.

Мароккская саранча считается одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей, который может наносить серьезный ущерб пастбищам и посевам.

Ученые отмечают, что результаты испытаний подтверждают эффективность биопрепарата и перспективность его использования без вреда для окружающей среды.

В дальнейшем планируется расширить испытания в разных регионах Казахстана и разработать рекомендации по применению технологии в борьбе с саранчой.

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