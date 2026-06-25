Дедушка и внучка утонули в Актюбинской области

В Актюбинской области дедушка и внучка погибли в реке Илек.

Как сообщили в ДЧС региона, трагедия произошла 19 июня в селе Бестамак. Из воды были извлечены тела мужчины 1965 года рождения и девочки 2009 года рождения.

По предварительной информации, несовершеннолетняя не купалась. Она пыталась перейти реку по мелководному участку в месте, не предназначенном для купания, однако провалилась в подводную яму.

Увидев это, дедушка бросился на помощь внучке, но также не смог выбраться из воды и утонул.

В ДЧС отметили, что на данном участке установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". Кроме того, из-за небольшой глубины реки это место не предназначено для купания.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик утонул в Косшы.

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