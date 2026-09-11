Бибисара Асаубаева блеснула на турнире с призовым фондом $1 млн
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева помогла команде FYERS American Gambits одержать крупную победу в восьмом туре Tech Mahindra Global Chess League-2026, который проходит в Бангалоре.
FYERS American Gambits разгромила Ganges Grandmasters со счетом 13:5. Асаубаева принесла команде победные очки, обыграв россиянку Полину Шувалову со счетом 3:0.
По итогам встречи казахстанскую шахматистку признали лучшим игроком матча.
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Синдаров обыграл Непомнящего
Еще одну важную победу команде принес узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров. На первой доске он черными фигурами победил Яна Непомнящего – также со счетом 3:0.
Несмотря на уверенную победу в туре, FYERS American Gambits потеряла единоличное лидерство в таблице.
После восьми туров команда Асаубаевой и Синдарова набрала 15 матчевых очков и делит первое место с Alpine APL Pipers и Ganges Grandmasters. При равенстве очков FYERS American Gambits уступает по дополнительным показателям.
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До конца группового этапа осталось два матча
Командам осталось провести по два матча до завершения группового этапа.
Общий призовой фонд Tech Mahindra Global Chess League-2026 составляет 1 млн долларов.
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