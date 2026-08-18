Бибисара Асаубаева поднялась на второе место на престижном турнире в США

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу в седьмом туре престижного турнира Cairns Cup 2026, который проходит в Сент-Луисе (США).

В партии седьмого тура трехкратная чемпионка мира по блицу играла белыми против представительницы Греции Ставрулы Цолакиду. Казахстанка выиграла встречу со счетом 1:0.

Благодаря победе Асаубаева набрала 4,5 очка и поднялась с четвертого на второе место в турнирной таблице.

Впереди партия с лидером

В заключительном, восьмом туре Асаубаевой предстоит сыграть с лидером соревнований – представительницей Китая Тань Чжунъи, у которой 5,5 очка.

Таким образом, перед последним туром казахстанка отстает от лидера на одно очко.

Cairns Cup 2026 проходит в Сент-Луисе с 10 по 20 августа. В женском турнире по круговой системе участвуют десять шахматисток.

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