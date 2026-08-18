Бибисара Асаубаева поднялась на второе место на престижном турнире в США
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу в седьмом туре престижного турнира Cairns Cup 2026, который проходит в Сент-Луисе (США).
В партии седьмого тура трехкратная чемпионка мира по блицу играла белыми против представительницы Греции Ставрулы Цолакиду. Казахстанка выиграла встречу со счетом 1:0.
Благодаря победе Асаубаева набрала 4,5 очка и поднялась с четвертого на второе место в турнирной таблице.
Впереди партия с лидером
В заключительном, восьмом туре Асаубаевой предстоит сыграть с лидером соревнований – представительницей Китая Тань Чжунъи, у которой 5,5 очка.
Таким образом, перед последним туром казахстанка отстает от лидера на одно очко.
Cairns Cup 2026 проходит в Сент-Луисе с 10 по 20 августа. В женском турнире по круговой системе участвуют десять шахматисток.
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Асаубаева вошла в топ-5 престижного шахматного турнира в США
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