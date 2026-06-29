Бибисара Асаубаева стала обладательницей ордена "Барыс" II степени

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева от имени Главы государства вручила государственную награду шахматистке Бибисаре Асаубаевой.

Гроссмейстер удостоена ордена "Барыс" II степени за вклад в развитие отечественного шахматного спорта, популяризацию интеллектуальных игр среди молодежи и укрепление международного авторитета Казахстана.

Аида Балаева отметила, что Бибисара Асаубаева является одной из самых успешных казахстанских шахматисток, достойно представляющей страну на мировой арене.

Бибисара Асаубаева трижды становилась чемпионкой мира по блицу и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая шахматистка, выигравшая мировое первенство по блицу. Кроме того, недавно она одержала победу на престижном супертурнире Norway Chess, который проходил в Норвегии.

Стоит отметить, что орден "Барыс" вручается за особые заслуги в укреплении государственности, общественной и социально-культурной деятельности, а также за вклад в развитие сотрудничества между народами и дружественных отношений между государствами.

После церемонии награждения шахматистка опубликовала в своем Telegram-канале видео с государственной наградой.

"Я давно ждала орден „Барыс“ II степени. Ранее у меня уже был орден III степени, теперь остался только I степени. После этого я стану полным кавалером этого ордена. Посмотрите, какой он красивый. Вот он – "Барыс", у него очень необычный и красивый цвет", – сказала шахматистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aida Balayeva (@aida_balayeva)

Ранее сообщалось, что Бибисаре Асаубаевой вручат госнаграду после возвращения в Казахстан.

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