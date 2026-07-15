Конфискованный бизнес-центр Кайрата Сатыбалдыулы вновь не удалось продать в Алматы
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Бизнес-центр Kaisar Plaza в Алматы, возвращенный в государственную собственность у Кайрата Сатыбалдыулы, в очередной раз не нашел покупателя на электронных торгах.
Согласно данным портала e-qazyna.kz, аукцион признали несостоявшимся – на участие в торгах не зарегистрировался ни один претендент.
Объект выставляют на продажу с апреля 2026 года. Изначально его стоимость составляла 61,5 млрд теңге. Позже цену снизили до 54 млрд теңге, однако покупатель так и не появился.
В очередной раз стоимость лота уменьшили еще на 7 млрд теңге – примерно до 47,3 млрд теңге. Несмотря на снижение цены, интереса со стороны потенциальных покупателей не возникло.
Согласно отчету об оценке, рыночная стоимость здания бизнес-центра составляет 44,7 млрд теңге, а стоимость права аренды земельного участка оценивается в 2,8 млрд теңге.
При этом ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", выступающее владельцем объекта, выставило его на торги по цене выше указанной оценки.
Kaisar Plaza входит в число активов, возвращенных государству. Средства от его реализации планируется направить в государственный фонд.
Ранее сообщалось, что конфискованные у Жанабыловых автомобили передали госслужащим.
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