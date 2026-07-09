Конфискованные у Жанабыловых автомобили передали госслужащим
Через портал государственного имущества были проданы восемь автомобилей Hyundai Elantra.
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Автомобили, которые ранее блогер Ерболат Жанабылов и Эльмира Төлегенова обещали разыграть среди подписчиков, а затем были конфискованы, продали.
По итогам электронных торгов все автомобили были переданы государственным организациям.
Через государственный портал по управлению имуществом E-Qazyna были реализованы восемь автомобилей Hyundai Elantra.
Согласно информации платформы, эти автомобили были зарегистрированы на ТОО "Zhana Business", учредителем которого является Эльмира Төлегенова.
Торги состоялись 7 июля в 10:00. Начальная стоимость некоторых автомобилей составляла около 8,4 млн тенге. Однако приобрести их могли только государственные учреждения и предприятия, в том числе организации социальной сферы и образования.
Также мы ранее сообщали, что конфискованные автомобили блогеров Жанабыловых появились в продаже.
Сколько дали Ерболату Жанабылову
Сколько дали Эльмире Толегеновой
Начало истории
Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге.
Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку.
Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям:
- ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,
- ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём.
С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.
После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме.
В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы.
Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО "Жанна Бизнес", а были возвращены на расчётный счёт компании.
В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
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