Ближе к $100: нефть продолжает стремительно дорожать

Мировые цены на нефть продолжают расти. Днем 3 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent достигла 97,18 доллара за баррель, следует из данных торгов.

За день Brent прибавляет около 1,6%, или 1,55 доллара. В ходе торгов котировки поднимались примерно до 97,6 доллара за баррель.

Рост продолжается второй день подряд. Еще утром 2 сентября Brent торговалась по 95,45 доллара, а 1 сентября баррель стоил около 91,22 доллара. Таким образом, всего за два дня нефть подорожала почти на 6 долларов, или примерно на 6,5%.

Почти 10% за неделю

За последнюю неделю стоимость Brent выросла на 9,82%. Еще заметнее динамика за месяц – плюс 16,01%.

За шесть месяцев нефть прибавила 19,39%, а за год – 43,76%. При этом за последние три месяца котировки остаются почти без изменений – снижение составляет около 0,64%.

Еще 28 августа баррель Brent стоил около 88,19 доллара. Таким образом, менее чем за неделю цена выросла примерно на 9 долларов.

Ранее рост нефтяных котировок связывали с обострением ситуации на Ближнем Востоке и опасениями участников рынка относительно стабильности поставок.

Теперь Brent вплотную приблизилась к психологически важной отметке 100 долларов за баррель – до нее остается менее 3 долларов.