Сегодня в суде обвиняемый блогер Ерболат Жанабылов излагает свою позицию и даёт показания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Вопросы Жанабылову задаёт его адвокат Гаухар Айтжанова.

По его словам, систему «барабана удачи» разработал технический специалист Сунгат Утеболатов.

Блогер подчеркнул, что сам не имел доступа к системе.

«У меня не было доступа к этой системе. Последний раз я пользовался компьютером, наверное, в 9 классе. Поэтому у меня не было возможности повлиять на результаты розыгрыша», – сказал Жанабылов.

Отвечая на доводы стороны обвинения о том, что розыгрыши проводились на его личной странице, он заявил, что не согласен с этим.

«Мы не проводили розыгрыши на своих страницах. На наших страницах мы только публиковали победителей. Победители определялись через сайт, мы лишь показывали результат», – пояснил он.

Напомним, в ходе расследования блогерам предъявлены обвинения по нескольким статьям.

В частности, следствие подозревает их по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное предпринимательство, а также по статье 218 - легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём.

Напомним, дело блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети.

Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам. По данным следствия, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для привлечения участников к платным продуктам и активностям. Ранее их деятельность уже рассматривалась в административном порядке по статье о проведении лотереи без статуса оператора. В настоящее время дело рассматривается в суде в открытом режиме, где допрашиваются свидетели и изучаются материалы дела.