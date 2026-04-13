Блогер Ерболат Жанабылов начал давать показания в суде
В столице проходит судебное заседание по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
Сегодня в суде обвиняемый блогер Ерболат Жанабылов излагает свою позицию и даёт показания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Вопросы Жанабылову задаёт его адвокат Гаухар Айтжанова.
По его словам, систему «барабана удачи» разработал технический специалист Сунгат Утеболатов.
Блогер подчеркнул, что сам не имел доступа к системе.
«У меня не было доступа к этой системе. Последний раз я пользовался компьютером, наверное, в 9 классе. Поэтому у меня не было возможности повлиять на результаты розыгрыша», – сказал Жанабылов.
Отвечая на доводы стороны обвинения о том, что розыгрыши проводились на его личной странице, он заявил, что не согласен с этим.
«Мы не проводили розыгрыши на своих страницах. На наших страницах мы только публиковали победителей. Победители определялись через сайт, мы лишь показывали результат», – пояснил он.
Напомним, в ходе расследования блогерам предъявлены обвинения по нескольким статьям.
В частности, следствие подозревает их по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное предпринимательство, а также по статье 218 - легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём.
Напомним, дело блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети.
Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам. По данным следствия, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для привлечения участников к платным продуктам и активностям. Ранее их деятельность уже рассматривалась в административном порядке по статье о проведении лотереи без статуса оператора. В настоящее время дело рассматривается в суде в открытом режиме, где допрашиваются свидетели и изучаются материалы дела.
