Блогер из Алматы уличена в ряде административных правонарушений

В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи блогера из Алматы, в которых она заявляла о якобы совершенном в отношении нее насилии со стороны отца, а также допускала нецензурные выражения и действия, нарушающие общественный порядок.

По указанным публикациям была проведена проверка. Автор контента и ее родители были установлены и опрошены. В результате информация о противоправных действиях не подтвердилась.

При этом на видеозаписи зафиксированы признаки употребления запрещенных веществ. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления наркотиков.

Кроме того, в действиях блогера выявлены признаки административных правонарушений, включая мелкое хулиганство и распространение ложной информации. Собранные материалы были направлены в суд.

Ранее с гражданкой уже проводилась профилактическая беседа и ей было вручено официальное предостережение о недопустимости противоправного поведения.

По решению суда ей назначено административное взыскание в виде 10 суток ареста, а также штраф в размере 25 МРП за распространение ложной информации и нарушение предостережения.

Ранее она уже привлекалась к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб и мелкое хулиганство.

Полиция напоминает, что распространение недостоверной информации и нарушение общественного порядка влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее 18-летнего парня отправили за решетку в Караганде.

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