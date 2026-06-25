Блогер из Алматы уличена в ряде административных правонарушений
Она была под наркотиками.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи блогера из Алматы, в которых она заявляла о якобы совершенном в отношении нее насилии со стороны отца, а также допускала нецензурные выражения и действия, нарушающие общественный порядок.
По указанным публикациям была проведена проверка. Автор контента и ее родители были установлены и опрошены. В результате информация о противоправных действиях не подтвердилась.
При этом на видеозаписи зафиксированы признаки употребления запрещенных веществ. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления наркотиков.
Кроме того, в действиях блогера выявлены признаки административных правонарушений, включая мелкое хулиганство и распространение ложной информации. Собранные материалы были направлены в суд.
Ранее с гражданкой уже проводилась профилактическая беседа и ей было вручено официальное предостережение о недопустимости противоправного поведения.
По решению суда ей назначено административное взыскание в виде 10 суток ареста, а также штраф в размере 25 МРП за распространение ложной информации и нарушение предостережения.
Ранее она уже привлекалась к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб и мелкое хулиганство.
Полиция напоминает, что распространение недостоверной информации и нарушение общественного порядка влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 18-летнего парня отправили за решетку в Караганде.
Читайте также:
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса