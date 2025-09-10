Блогер Райхан Жумамуратова принесла извинения за оскорбительный комментарий в социальных сетях, где она написала, что "детей с аутизмом нужно убивать", передаёт BAQ.KZ.

По её словам, резкая фраза была сказана на эмоциях и бездумно.

"Я вовсе не жестокий человек! Виноваты только эмоции. Лишь после того, как в Instagram меня начали осуждать многие родители, я осознала, насколько тяжёлый комментарий написала. Я даже не думала, что диагноз аутизма встречается так часто. Представив на месте того двухлетнего ребёнка своего собственного, я сказала это на эмоциях", – оправдалась блогер.

Она также отметила, что виновата в необдуманном и эмоциональном комментарии, и призвала своих подписчиков не повторять её ошибки.

"От всей души прошу прощения у родителей детей с аутизмом! Если я согрешила, написав это необдуманно, то вы, пожалуйста, не осуждайте меня намеренно и не пишите в мой адрес обидные слова. Будь то здоровый ребёнок или с диагнозом — каждый родитель отвечает за своего ребёнка", – добавила Райхан Жумамуратова.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы возбудила уголовное дело после многочисленных обращений в Ассоциацию "Autism Kazakhstan" о комментариях блогера в социальных сетях, касающихся детей с особенностями развития.

Позже Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала скандальное высказывание блогера о детях с аутизмом. По её словам, в отношении блогера решение должны принять правоохранительные органы.