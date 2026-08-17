Костанайский межрайонный суд привлек блогера к административной ответственности за нецензурную брань в социальной сети Instagram.

Как сообщили в суде, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили на странице женщины видеоролик, содержащий нецензурную брань и выражающий неуважение к окружающим.

Публикацию в открытом доступе квалифицировали как нарушение общественного порядка в цифровом пространстве. В отношении женщины составили протокол по части 1 статьи 434 КоАП – мелкое хулиганство.

Вину признала

В суде женщина полностью признала вину и не стала оспаривать обстоятельства, указанные в административном протоколе.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 60 550 тенге.

При этом постановление пока не вступило в законную силу.

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