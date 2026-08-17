Блогера из Костаная оштрафовали на 60 тысяч тенге за мат в Instagram
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Костанайский межрайонный суд привлек блогера к административной ответственности за нецензурную брань в социальной сети Instagram.
Как сообщили в суде, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили на странице женщины видеоролик, содержащий нецензурную брань и выражающий неуважение к окружающим.
Публикацию в открытом доступе квалифицировали как нарушение общественного порядка в цифровом пространстве. В отношении женщины составили протокол по части 1 статьи 434 КоАП – мелкое хулиганство.
Вину признала
В суде женщина полностью признала вину и не стала оспаривать обстоятельства, указанные в административном протоколе.
Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 60 550 тенге.
При этом постановление пока не вступило в законную силу.
Блогера оштрафовали за непристойный танец в полицейской форме в TikTok
Суд обязал блогера удалить видео из Instagram и выплатить компенсацию потерпевшим
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
- В Алматы супруги получили административные наказания за передачу автомобиля и езду без прав
- Канье Уэст выступил в Алматы после переноса концерта