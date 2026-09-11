Bloomberg назвал десятку самых богатых людей мира
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Впервые все десять первых мест в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg заняли граждане США.
Из первой десятки выбыл французский бизнесмен и глава LVMH Бернар Арно. Его место занял 96-летний американский инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 144 млрд долларов.
Лидером рейтинга с большим отрывом остается Илон Маск. Его состояние Bloomberg оценивает в 919 млрд долларов. На втором месте находится сооснователь Google Ларри Пейдж с 286 млрд долларов, на третьем – основатель Amazon Джефф Безос с 274 млрд долларов.
Далее расположились сооснователь Google Сергей Брин – 266 млрд долларов, основатель Dell Майкл Делл – 245 млрд долларов, глава Meta Марк Цукерберг – 229 млрд долларов, сооснователь Oracle Ларри Эллисон – 208 млрд долларов, глава Nvidia Дженсен Хуанг – 181 млрд долларов и бывший руководитель Microsoft Стив Балмер – 172 млрд долларов. Замыкает десятку Уоррен Баффет.
Всего в мире насчитывается рекордное число миллиардеров – 3 795 человек. Их совокупное состояние оценивается в 15,1 трлн долларов.
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