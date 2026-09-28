Более 10 млн поездок совершили пассажиры Tarlan Astana

Пассажиропоток легкорельсового транспорта Tarlan Astana превысил 10 млн поездок, передает BAQ.KZ.

С момента запуска жители и гости столицы совершили на LRT более 10 млн поездок. В сентябре среднесуточный пассажиропоток составляет около 80 тыс. человек.

Наиболее востребованной стала станция «Университет» – ею воспользовались 1 463 953 пассажира. Через станцию «Бәйтерек» прошли 1 208 610 пассажиров, а через «Нұрлы жол» – 1 060 068.

Оплатить проезд в Tarlan Astana можно несколькими способами: транспортной или банковской картой, а также с помощью бесконтактных способов оплаты.

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