Более 10 млн поездок совершили пассажиры Tarlan Astana
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Пассажиропоток легкорельсового транспорта Tarlan Astana превысил 10 млн поездок, передает BAQ.KZ.
С момента запуска жители и гости столицы совершили на LRT более 10 млн поездок. В сентябре среднесуточный пассажиропоток составляет около 80 тыс. человек.
Наиболее востребованной стала станция «Университет» – ею воспользовались 1 463 953 пассажира. Через станцию «Бәйтерек» прошли 1 208 610 пассажиров, а через «Нұрлы жол» – 1 060 068.
Оплатить проезд в Tarlan Astana можно несколькими способами: транспортной или банковской картой, а также с помощью бесконтактных способов оплаты.
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