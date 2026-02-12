Член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айнамаумов на брифинге ЦИК подробно разъяснил подготовку к республиканскому референдуму по Конституции и организацию работы комиссий всех уровней, передает BAQ.KZ.

По его словам, для проведения референдума Центральная избирательная комиссия подготовила восемь ключевых документов. Среди них списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации и индивидуального идентификационного номера. Также оформляются протоколы открытия участков, подтверждающие их готовность к голосованию, количество бюллетеней и порядок их распределения между членами комиссий. На всех уровнях собираются и оформляются отчёты о результатах голосования, включая данные участковых, территориальных и областных комиссий, а также по городам республиканского значения и столице. Итоговые протоколы Центральной комиссии формируются на основе данных всех уровней и будут служить официальной основой для подведения результатов референдума.

– Всего в стране будет 10 413 участков. Из них 10 779 — по месту жительства граждан, 634 — по месту временного пребывания, и 87 — за рубежом, где проголосуют около 74 тыс. казахстанцев. Общий список граждан, имеющих право участвовать в референдуме, насчитывает более 12,4 млн человек, — подчеркнул Азамат Айнамаумов.

Он добавил, что Центральная комиссия и комиссии всех уровней обеспечат законность, прозрачность и корректность проведения референдума.

– Каждый гражданин сможет проверить своё включение в список, а комиссии будут контролировать подготовку участков и подведение итогов, — отметил член ЦИК.

Напомним, сам референдум назначен на 15 марта 2026 года, а итоги будут подведены до 22 марта.