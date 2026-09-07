Более 15 млн тенге заработали жамбылские креаторы за два дня в Астане

В Астане на площадке Qazaq Creative Hub завершилась ярмарка «Асқақ рухты Әулиеата», посвященная креативной индустрии Жамбылской области. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации в рамках республиканского проекта Creative Aimaq.

За два дня ярмарку посетили около 6 тысяч жителей и гостей столицы. По итогам мероприятия представители креативной индустрии Жамбылской области продали продукцию на сумму свыше 15 млн тенге.

На площадке представили изделия мастеров прикладного искусства, национальную одежду, ювелирные украшения, авторские бренды, книги, картины, скульптуры и фотоработы.

Отдельное направление посвятили современным технологиям. Посетителям показали IT-проекты, объединяющие национальную культуру, образование и цифровые решения, в том числе разработки с использованием искусственного интеллекта.

Следующей участницей проекта Creative Aimaq станет Кызылординская область. Ее ярмарка пройдет в Астане 12–13 сентября.

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