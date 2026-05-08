Более 180 работников коммунальных служб остались без отчислений

Прокуратура области Абай восстановила конституционные права 185 работников после выявленных нарушений трудового и налогового законодательства, передает BAQ.KZ.

Нарушения были установлены в ходе анализа деятельности коммунальных предприятий "Жарма Су" и "Горводхоз" в Жарминском районе.

Как сообщили в прокуратуре, в течение 2025 года предприятия не производили обязательные пенсионные, социальные, и медицинские отчисления за сотрудников.

В результате были нарушены конституционные права 185 работников.

По акту прокурорского реагирования нарушения были устранены.

"Права работников полностью восстановлены. Обязательные платежи в сумме более 15 млн тенге оплачены", - сообщили в надзорном органе.

Также отмечается, что виновные должностные лица привлечены к ответственности.

В прокуратуре области Абай подчеркнули, что вопросы соблюдения трудовых прав граждан и полноты обязательных платежей находятся на особом контроле надзорного органа.

Ранее мы писали, как в районе Үлкен Нарын ВКО выявлены нарушения в КГКП "Ясли-сад с. Малонарым". По данным проверки, бухгалтер детского сада в течение трёх лет перечисляла на свой счёт и счёт заведующей лишние суммы заработной платы. Кроме того, использовались деньги, предназначенные для уплаты налогов и обязательных отчислений.

