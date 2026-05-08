В Восточно-Казахстанской области бухгалтер и заведующая детсадом подозреваются в хищении 42 млн тенге, передает BAQ.kz.

В районе Үлкен Нарын ВКО выявлены нарушения в КГКП «Ясли-сад с. Малонарым».

По данным проверки, бухгалтер детского сада в течение трёх лет перечисляла на свой счёт и счёт заведующей лишние суммы заработной платы. Кроме того, использовались деньги, предназначенные для уплаты налогов и обязательных отчислений.

Как установили в надзорном органе, долгое время не выплачивались индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления за 18 сотрудников учреждения.

Общая сумма незаконно перечисленных средств превысила 42 миллиона тенге.

По данному факту прокуратура района начала досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.