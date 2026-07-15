Более 2 млн теңге выплатит страховая компания автовладельцу

В Петропавловске суд обязал страховую компанию увеличить выплату владельцу автомобиля, который не согласился с оценкой ущерба после ДТП.

Как установил суд №2 города Петропавловска, после аварии страховая компания оценила стоимость ремонта автомобиля в 674 тысячи тенге. Владелец машины не согласился с этой суммой и обратился к независимому оценщику, который определил размер ущерба в 2,3 млн тенге с учетом износа деталей.

Позже автовладелец обратился к страховому омбудсману, после чего размер выплаты был увеличен до 873,7 тысячи тенге. Однако с этой суммой он также не согласился и подал иск в суд.

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная автотовароведческая экспертиза. Согласно ее заключению, восстановление автомобиля с учетом износа деталей и стоимости необходимых материалов обойдется в 1,8 млн тенге.

Суд признал выводы экспертизы обоснованными и установил, что первоначальная оценка страховой компании была занижена. В итоге с компании взыскали 1 829 499 тенге страховой выплаты, а также судебные расходы.

Общая сумма взыскания в пользу автовладельца составила 2 039 821 тенге. Решение суда оставлено без изменений апелляционной коллегией Северо-Казахстанского областного суда и вступило в законную силу.

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