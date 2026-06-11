Почему долг может оказаться у коллекторов: подробности

Задолженность может перейти к коллекторам только при определённых условиях. Разбираем, в каких случаях это происходит в материале BAQ.KZ.

Деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется Законом "О коллекторской деятельности".

Когда долг передают коллекторам

Банки и микрофинансовые организации уведомляют заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее возникновения и предлагают варианты реструктуризации долга.

Если задолженность не урегулирована и срок просрочки превышает 90 дней, кредитор может передать долг на досудебное взыскание коллекторскому агентству либо уступить права требования.

При этом с 1 июля 2024 года действует двухлетний мораторий на уступку прав требований по кредитам граждан коллекторам. Он будет действовать с учетом продления до 1 мая 2027 года.

В этот период продажа долгов коллекторам запрещена. Урегулирование задолженности возможно через реструктуризацию, прощение штрафов, пеней и комиссий либо передачу на досудебное взыскание без перехода права требования.

После завершения моратория уступка долга будет возможна только при просрочке свыше 24 месяцев и при условии проведения процедур урегулирования с прощением начисленных штрафов и пеней.

Права и обязанности должника

Закон защищает права граждан, но также устанавливает обязанности для конструктивного взаимодействия.

Должник имеет право:

получать полную информацию о коллекторском агентстве и размере задолженности;

выбирать удобный способ и время взаимодействия, а также фиксировать общение;

урегулировать задолженность в досудебном порядке или оспаривать требования в суде;

обращаться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с жалобами на действия коллекторов.

При этом должник обязан сообщать об изменении контактных данных и взаимодействовать с коллекторским агентством по вопросам урегулирования задолженности.

Как работают коллекторы

Закон ограничивает порядок и частоту контактов с должником и обязывает агентства раскрывать информацию о себе.

Взаимодействие допускается с 8:00 до 21:00 в будние дни и ограничено по количеству:

телефонные звонки – не более трех раз в день по инициативе агентства;

личные встречи – не более одного раза в день и не более трех раз в неделю;

сообщения – допускаются письменные, текстовые и голосовые уведомления.

При каждом контакте сотрудник обязан сообщать название агентства, регистрационный номер, данные кредитора, а также свои фамилию, имя и должность.

Что запрещено коллекторам

Коллекторским агентствам запрещается вводить должников в заблуждение, использовать недостоверные сведения о сотрудниках, распространять порочащую информацию, применять угрозы, шантаж или иные незаконные методы воздействия.

Куда обращаться при нарушениях

При нарушении прав гражданин может подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с указанием факта нарушения и данных агентства.

По обращению проводится проверка, и в случае подтверждения нарушений применяются меры надзора.

Актуальный реестр зарегистрированных коллекторских агентств размещен на официальном сайте Агентства.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане могут ужесточить правила получения кредитов и рассрочек.

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