Почему долг может оказаться у коллекторов: подробности
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Задолженность может перейти к коллекторам только при определённых условиях. Разбираем, в каких случаях это происходит в материале BAQ.KZ.
Деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется Законом "О коллекторской деятельности".
Когда долг передают коллекторам
Банки и микрофинансовые организации уведомляют заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее возникновения и предлагают варианты реструктуризации долга.
Если задолженность не урегулирована и срок просрочки превышает 90 дней, кредитор может передать долг на досудебное взыскание коллекторскому агентству либо уступить права требования.
При этом с 1 июля 2024 года действует двухлетний мораторий на уступку прав требований по кредитам граждан коллекторам. Он будет действовать с учетом продления до 1 мая 2027 года.
В этот период продажа долгов коллекторам запрещена. Урегулирование задолженности возможно через реструктуризацию, прощение штрафов, пеней и комиссий либо передачу на досудебное взыскание без перехода права требования.
После завершения моратория уступка долга будет возможна только при просрочке свыше 24 месяцев и при условии проведения процедур урегулирования с прощением начисленных штрафов и пеней.
Права и обязанности должника
Закон защищает права граждан, но также устанавливает обязанности для конструктивного взаимодействия.
Должник имеет право:
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получать полную информацию о коллекторском агентстве и размере задолженности;
-
выбирать удобный способ и время взаимодействия, а также фиксировать общение;
-
урегулировать задолженность в досудебном порядке или оспаривать требования в суде;
-
обращаться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с жалобами на действия коллекторов.
При этом должник обязан сообщать об изменении контактных данных и взаимодействовать с коллекторским агентством по вопросам урегулирования задолженности.
Как работают коллекторы
Закон ограничивает порядок и частоту контактов с должником и обязывает агентства раскрывать информацию о себе.
Взаимодействие допускается с 8:00 до 21:00 в будние дни и ограничено по количеству:
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телефонные звонки – не более трех раз в день по инициативе агентства;
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личные встречи – не более одного раза в день и не более трех раз в неделю;
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сообщения – допускаются письменные, текстовые и голосовые уведомления.
При каждом контакте сотрудник обязан сообщать название агентства, регистрационный номер, данные кредитора, а также свои фамилию, имя и должность.
Что запрещено коллекторам
Коллекторским агентствам запрещается вводить должников в заблуждение, использовать недостоверные сведения о сотрудниках, распространять порочащую информацию, применять угрозы, шантаж или иные незаконные методы воздействия.
Куда обращаться при нарушениях
При нарушении прав гражданин может подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с указанием факта нарушения и данных агентства.
По обращению проводится проверка, и в случае подтверждения нарушений применяются меры надзора.
Актуальный реестр зарегистрированных коллекторских агентств размещен на официальном сайте Агентства.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане могут ужесточить правила получения кредитов и рассрочек.
Что делать, если стало трудно платить по кредиту, можно ознакомиться в нашем материале.
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