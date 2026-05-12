Что нужно знать перед тем, как стать поручителем по кредиту

На первый взгляд поручительство по кредиту может показаться простой формальностью или способом помочь близкому человеку. Однако на практике это полноценная финансовая ответственность с серьезными рисками. О том, на что обратить внимание перед принятием такого решения, рассказывает BAQ.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, поручитель – это лицо, которое обязуется перед банком отвечать за исполнение кредитных обязательств заемщика полностью или частично в пределах договора.

Если заемщик не исполняет свои обязательства, банк вправе обратиться к поручителю с требованием погасить задолженность. При этом поручитель несет субсидиарную ответственность: он отвечает только в рамках суммы, указанной в договоре поручительства, и не обязан покрывать штрафы, пени и комиссии.

Важно отметить, что банк не может сразу требовать оплату с поручителя. Сначала он обязан предпринять все разумные меры по взысканию долга с самого заемщика. И только после этого может обратиться к поручителю.

Поручителем может стать любое дееспособное лицо – как знакомый, так и родственник заемщика, при условии наличия гражданства РК или вида на жительство и необходимого пакета документов.

Чем поручительство отличается от созаемщика и гаранта

Важно не путать поручителя с другими участниками кредитных отношений:

Гарант несет солидарную ответственность с заемщиком и обязан погасить не только основной долг, но и штрафы, комиссии, судебные издержки.

Созаемщик является полноценным участником кредитного договора: его доход учитывается при расчете суммы займа, и он отвечает за кредит наравне с основным заемщиком.

Поручитель отвечает только в пределах оговоренной суммы и при наступлении определенных условий.

Таким образом, у поручителя формально меньше обязательств, однако риски остаются значительными.

Основные риски поручительства

Чаще всего банки запрашивают поручительство в случаях, когда заемщик имеет недостаточную платежеспособность или негативную кредитную историю. Это уже само по себе должно быть сигналом для внимательной оценки ситуации.

Если заемщик исправно платит кредит, поручитель не несет никаких обязательств. Однако при возникновении просрочек банк имеет право потребовать погашения задолженности с поручителя, в том числе через суд.

Существуют и исключения, при которых поручитель может быть освобожден от обязательств, например:

изменение суммы кредита или процентной ставки без его согласия;

переоформление кредита на другого заемщика без уведомления поручителя;

отсутствие своевременного уведомления о просрочке;

истечение срока поручительства.

В подобных случаях вопрос может решаться в судебном порядке с участием юристов.

Влияние на финансовое положение поручителя

Поручительство считается дополнительной долговой нагрузкой. Это означает, что при обращении за собственным кредитом поручителю могут отказать из-за уже существующих обязательств.

Кроме того, в случае проблем с выплатами у заемщика или самого поручителя может ухудшиться кредитная история, восстановление которой занимает длительное время.

Поручительство – это не формальность и не просто помощь близкому человеку, а серьезное финансовое обязательство. Перед тем как согласиться, важно тщательно оценить риски и возможные последствия для собственного бюджета и кредитной истории.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане могут ужесточить правила получения кредитов и рассрочек.

