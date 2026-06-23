В каких случаях страховая погашает кредит заемщика
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Что покрывает страховой полис
Стандартный договор страхования жизни заемщика, как правило, включает следующие риски:
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смерть заемщика в результате несчастного случая или заболевания
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установление инвалидности I или II группы
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утрата трудоспособности с присвоением группы инвалидности
Именно поэтому при оформлении ипотеки банки часто предлагают оформить страхование жизни и трудоспособности.
Как работает страхование
В случае смерти заемщика или полной утраты трудоспособности страховая компания погашает остаток по кредиту перед банком.
При временной нетрудоспособности, например из-за болезни, страховая компания может покрывать ежемесячные платежи по кредиту на период восстановления.
Главное преимущество такого страхования – финансовая защита семьи. В случае наступления страхового события страховая выплата позволяет сохранить жильё и снизить долговую нагрузку.
Перед подписанием договора необходимо внимательно изучить условия страхования, особенно перечень исключений, при которых выплата не производится.
Что будет с ипотекой без страховки
Если страхование отсутствует или страховая компания отказала в выплате, обязательства по кредиту не прекращаются.
В таком случае долг включается в состав наследства, и наследники, принявшие его, несут ответственность по обязательствам умершего в пределах стоимости унаследованного имущества.
Страхование жизни заемщика является добровольным видом страхования. Согласно законодательству Республики Казахстан, банк не имеет права навязывать данную услугу или делать её обязательным условием для получения кредита.
Что делать, если стало трудно платить по кредиту, можно ознакомиться в нашем материале.
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