Более 2 тысяч гектаров сельхозземель незаконно поливали водой в Экибастузе

Прокуратура Экибастуза выявила нарушения при использовании воды сельхозпроизводителями. Отдельные хозяйства забирали воду для орошения полей, не оформив необходимые разрешения на специальное водопользование.

Как сообщили в прокуратуре, воду с помощью насосного и капельного оборудования использовали для полива сельскохозяйственных угодий общей площадью свыше 2 тыс. гектаров.

На этих землях было произведено более 20 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Четыре сельхозпроизводителя заключили договоры и получили разрешения на специальное водопользование.

Кроме того, в бюджет дополнительно начислили более 8 млн тенге платы за использование водных ресурсов.

На объектах также заменили приборы учета воды. Это должно обеспечить более точный контроль за фактическими объемами водозабора.

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