В Казахстане внедряются новые механизмы стимулирования фермеров к рациональному использованию воды, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, выступая на заседании правительства.

"С 2024 года государство компенсирует до 80% инвестиционных затрат на приобретение и установку водосберегающих технологий. Также введено повышение на 20% тарифа за сверхнормативное потребление поливной воды и дифференцированное субсидирование в зависимости от тарифа", — отметил министр.

По его словам, в рамках формирования трансфертов общего характера на 2026–2028 годы на возмещение инвестиционных расходов при внедрении водосберегающих технологий предусмотрено 214,6 млрд тенге. Из них 58,5 млрд тенге запланировано на 2026 год, 74,6 млрд - на 2027 год и 81,5 млрд - на 2028 год.

В качестве справки министр добавил, что для комплексного решения вопросов внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве в Министерство водных ресурсов и ирригации переданы функции Министерства сельского хозяйства. В их числе — субсидирование сельхозтоваропроизводителям стоимости услуг по подаче воды, а также части расходов при инвестиционных вложениях на внедрение технологий орошения.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что подготовка кадров становится ключевым направлением в развитии водной отрасли.

Также министр сообщил об использовании технологий искусственного интеллекта в водной отрасли.