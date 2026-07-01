Более 221 млн тенге похитили из Фонда медстрахования через клиники Мангистау
В 19 случаях пациенты не подтвердили, что обращались в эти медцентры.
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В Мангистауской области расследуют дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. В поле зрения АФМ оказалось руководство двух частных клиник, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении руководства медицинских центров "ИБН СИНА" и "SOFIE MED GROUP".
По данным следствия, должностные лица этих клиник при кодировании медицинских услуг по мужскому диагнозу "варикоцеле" указывали код высокотехнологичной операции, которая предназначена для женщин, – "эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий".
В результате более чем 200 пациентам мужского пола были необоснованно проставлены дорогостоящие медицинские услуги.
Это, как отмечают в АФМ, привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз.
Кроме того, в 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в указанные клиники.
Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау похитили 211 млн тенге при строительстве домов для уязвимых слоев населения.
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