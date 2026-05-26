Фантомные стройки на 490 млн тенге вскрыты в Алматы

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере государственных закупок.

По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" организовал схему, где под видом консалтинговых услуг помогал компаниям "создавать" опыт строительных работ. Фактически этот опыт был фиктивным.

Для этого в систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и документы о якобы введённых в эксплуатацию объектах. За счет этих данных компании получали незаконное преимущество и могли выигрывать тендеры.

Схема активно продвигалась через социальные сети и интернет-площадки.

В деле установлены 11 участников. Также выявлены посредники, которые передавали взятки должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент. За деньги они подтверждали фиктивный опыт работ.

Кроме того, преступные доходы легализовывались через подконтрольные компании: через них проходили и обналичивались деньги.

Общий доход от незаконной схемы превысил 490 млн тенге.

Следствие установило 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в госзакупках. Информация по ним направлена в уполномоченные органы для проверки.

Трое подозреваемых находятся под стражей, ещё восемь – под подпиской о невыезде.

Дело направлено в суд. Остальные детали не раскрываются в соответствии с законом.

В АФМ отмечают, что такие схемы дают нечестным компаниям доступ к госзаказам, из-за чего страдает качество проектов и нарушается конкуренция между бизнесом.

