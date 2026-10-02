Более 250 детей в Улытау не получали положенные выплаты и горячее питание
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Более 250 детей из социально уязвимых семей в области Улытау остались без положенной государственной поддержки. После вмешательства прокуратуры им выплатили 12,7 млн теңге и предоставили бесплатное горячее питание на учебный год.
Как выяснили прокуроры, организации образования не предоставляли детям предусмотренную законом помощь, хотя все основания для ее получения были.
Речь идет о семьях, которые относятся к социально уязвимым категориям и рассчитывают на такую поддержку со стороны государства.
Помимо денежных выплат, им организовали бесплатное горячее питание в течение учебного года.
В прокуратуре не уточнили, как долго дети оставались без положенной поддержки и по какой причине организации образования вовремя ее не предоставили.
За нарушения ответили должностные лица. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
Уполномоченным органам поручили устранить причины произошедшего и не допускать повторения подобных случаев.
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