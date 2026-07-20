Более 265 легкоатлетов поборются за медали чемпионата Казахстана

Сильнейшие легкоатлеты страны встретятся в Астане за медали чемпионата Казахстана.

Более 265 спортсменов из 17 регионов страны поборются за звание лучших на чемпионате Республики Казахстан по легкой атлетике, который пройдет в Астане с 22 по 24 июля.

В течение трех дней на главных стартах страны будут разыграны 48 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также медали в смешанных эстафетах 4×100 и 4×400 метров.

На дорожки и в сектора выйдут ведущие представители национальной сборной Казахстана, среди которых Каролин Чепкоеч Кипкируи, Дэйзи Джепкемей, Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Анастасия Рыпакова, Мария Ефремова, Аделина Земс, Андрей Соколов, Эльнур Мухитдинов, Иван Иванов, Иван Товченник, Виктория Ан, Виталий Земс, Вячеслав Земс и другие.

Для спортсменов этот чемпионат станет не только борьбой за медали, но и важным этапом отбора. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной Казахстана, который представит страну на Азиатских играх 2026 года в Японии.

Соревнования примут спортивные объекты столицы. Основная программа пройдет на стадионе Казахского национального университета спорта, а метательные дисциплины состоятся в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

Ранее стало известно, что международный союз конькобежцев в соцсетях анонсировал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, который в 2027 году пройдет в Астане.

Особое внимание организация уделила олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову, отметив, что с нетерпением ждет его выступления. В ISU подчеркнули, что болельщиков в столице Казахстана могут ждать яркие программы и сложнейшие четверные прыжковые комбинации.

Напомним, что в столице пройдет турнир с 9 по 14 февраля 2027 года.

В ISU также отметили, что выбор Казахстана в качестве страны-хозяйки связан с заметным ростом интереса к фигурному катанию после исторического успеха Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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