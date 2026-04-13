В Алматы 11 апреля в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» прошли общегородские субботники, передает BAQ.kz.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, экологическая акция «Мөлдір бұлақ» охватила 23 локации в восьми районах города. В мероприятиях приняли участие 36 300 человек, также было задействовано 365 единиц специализированной техники.

По итогам работ вывезено 2590 кубометров мусора и отходов. Кроме того, высажено 50 деревьев и 700 кустарников, что способствует дальнейшему озеленению города.

Наибольшее количество участников зафиксировано в Медеуском и Алатауском районах — в общей сложности более 15 тысяч человек. Значительные объёмы уборки также проведены в Бостандыкском, Ауэзовском и Наурызбайском районах.

Работы велись на ключевых участках города, включая прибрежные зоны рек Улкен Алматы, Есентай и Карасу, дворовые территории, парки и общественные пространства. Особое внимание уделили очистке арычной сети, зелёных зон и мест массового пребывания горожан.

Ранее субботник состоялся на набережной реки Есиль в Астане. Участие в уборке приняли более 100 человек. В ходе мероприятия очищена береговая линия, включая территорию в районе Президентского парка, от мусора, накопившегося после зимнего периода. Также был раскрыт флаг «Таза Қазақстан» как символ начала экологического сезона.

