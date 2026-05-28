Сколько километров дорог обновят в Казахстане в этом году

В Казахстане в дорожно-строительном сезоне 2026 года продолжаются работы по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения. Основной акцент делается поэтапному устройству всех слоев дорожного покрытия – от основания до верхнего слоя.

Такой подход необходим для повышения качества и долговечности дорог.

В рамках капитального ремонта в 2026 году работы ведутся на 321 км автомобильных дорог по 25 объектам. Из них 19 объектов являются переходящими с прошлого года и 6 – новыми. С начала сезона на участках выполняются основные строительные работы по устройству слоев дорожной одежды.

Планируется устройство нижнего слоя основания на 231 км, верхнего слоя основания на 190 км, нижнего слоя покрытия на 230 км и верхнего слоя покрытия на 78 км.

Также продолжается средний ремонт дорог. В 2026 году он охватывает 3,7 тыс. км дорог по 124 объектам:

69 переходящих

55 новых

Здесь также основное внимание уделено устройству дорожных слоёв.

С начала сезона планируется и уже ведётся:

устройство основания – на 1,1 тыс. км

нижнего слоя покрытия – на 1,8 тыс. км

верхнего слоя покрытия – на 2,4 тыс. км

Ранее сообщалось, что дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе.

