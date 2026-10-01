Более 465 тысяч казахстанцев продолжают работать после 60 лет

начало 2026 года в Казахстане проживали 2 923 472 человека в возрасте 60 лет и старше. Это 14,2% населения страны – фактически каждый седьмой житель.

Среди казахстанцев старше 60 лет женщин заметно больше, чем мужчин. Численность женщин составляет 1 760 202 человека, мужчин – 1 163 270.

Больше всего людей этой возрастной категории проживает в Алматы – 328 385 человек. Далее следуют Туркестанская область – 216 544, Карагандинская – 212 487, Алматинская – 203 499 и Астана – 171 138 человек.

Большинство казахстанцев старше 60 лет живут в городах – 1 894 268 человек. В сельской местности насчитывается 1 029 204 человека этой возрастной категории.

При этом в Казахстане проживают 1 323 долгожителя в возрасте 100 лет и старше.

Многие казахстанцы продолжают работать и после 60 лет. Во втором квартале 2026 года число занятых в этой возрастной категории составило 465 302 человека.

Для сравнения, в 2025 году в Казахстане насчитывалось 2 415 095 получателей пенсий.

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