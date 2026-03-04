Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока
В аэропорты Казахстана продолжают прибывать рейсы с гражданами страны, возвращенными из государств Ближнего Востока.
4 марта в аэропорты Казахстана прибыли несколько рейсов с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока.Авиакомпания Air Astana выполнила ряд рейсов из городов Медина и Джидда, передает BAQ.kz.
Так, рейс KC2202 прибыл в аэропорт Актау в 21:28. На борту самолета находились 142 пассажира.
Еще два рейса прибыли в Атырау из Медины и Джидды. Рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау приземлился в 01:19, им вернулись 145 пассажиров.
Рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50 с 174 пассажирами на борту.
Позже в аэропорт Атырау прибыл еще один самолет — рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау, который приземлился в 03:34. На его борту находились 179 человек.
Кроме того, авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767, рассчитанном примерно на 290 пассажиров.
Отмечается, что на сегодняшний день в Казахстан уже возвращены 946 граждан.
Работа по возвращению казахстанцев на родину продолжается.
Напомним, первые эвакуационные рейсы выполнены 3 марта авиакомпанией Flydubai по маршруту Дубай – Астана и Дубай – Алматы. В результате 306 пассажиров благополучно вернулись на родину.
