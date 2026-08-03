Более 6 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в ЗКО

В Западно-Казахстанской области в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью более 6 200 гектаров, которые длительное время не использовались по назначению.

Почему земли вернули государству

Прокуратура Западно-Казахстанской области установила, что землепользователи района нарушали требования земельного законодательства и не использовали предоставленные участки в соответствии с их целевым назначением.

По итогам прокурорского надзора приняты меры по возврату земель в собственность государства.

Стоимость возвращенных участков

Общая кадастровая стоимость возвращенных земель составила более 75 млн тенге.

В настоящее время участки вовлекаются в законный экономический оборот и будут использоваться более эффективно.

Кому передадут земли

Местные исполнительные органы ориентированы на дальнейшее предоставление возвращенных земель добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности. Данная работа проводится в рамках поручений Главы государства по эффективному использованию земельных ресурсов и поддержке сельских жителей.

Также мы писали, что в Баянаульском районе Павлодарской области в государственную собственность вернули более 2 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения общей стоимостью свыше 16 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре региона, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства. Оказалось, что некоторые землепользователи продолжали использовать участки после окончания сроков аренды, не передав их обратно государству.

Одним из таких случаев стало незаконное использование крестьянским хозяйством "Рымжан" земельного участка площадью 680,4 гектара на территории Кызылтауского сельского округа.

После принятия мер прокурорского реагирования нарушения были устранены. В результате земельные участки общей площадью более 2 тысяч гектаров возвращены в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области.

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