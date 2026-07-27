Более 74 километров теплосетей ремонтируют в двух регионах Казахстана

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях к отопительному сезону 2026 и 2027 годов планируют отремонтировать и реконструировать 74,6 километра тепловых сетей. На сегодня работы проведены на 26,2 километра.

В Семее предприятие «Теплокоммунэнерго» планирует отремонтировать 34,6 километра теплосетей. Работы выполнены на 12,7 километра. После завершения ремонта износ сетей рассчитывают снизить с 55,6 до 52,3 процента.

На предприятии запланирован расширенный текущий ремонт 13 котлоагрегатов. Работы завершены на четырех из них.

На Шульбинской гидроэлектростанции капитально ремонтируют гидроагрегат №1. Текущий ремонт проходит на силовом трансформаторе Т-3 и трансформаторе собственных нужд ТСН-2 мощностью 250 мегавольт-ампер.

В Восточно-Казахстанской области в 2026 году планируют капитально отремонтировать и реконструировать 40 километров теплосетей. Сейчас работы выполнены на 13,5 километра.

На Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали продолжается капитальный ремонт котлоагрегата №10 и турбоагрегата №10. Ремонт турбоагрегата №6 завершен. Предприятие готовится к работам на котлоагрегате №14 и турбоагрегате №8.

На Риддерской теплоэлектроцентрали ремонтируют котлоагрегаты №5 и №6, турбоагрегат №1. На Согринской теплоэлектроцентрали ремонт турбоагрегата №1 выполнен на 83 процента. На котельной №2 компании «Шығыс Жылу» продолжаются работы на котлоагрегатах №1 и №4.

Подготовку объектов проверил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов. Он поручил соблюдать графики, контролировать качество работ и завершить подготовку к отопительному сезону в установленный срок.

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