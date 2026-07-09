Тепломагистраль Петропавловска достроят за счет резерва Правительства
Около 650 млн теңге из резерва Правительства направят на завершение реконструкции тепломагистрали, которая обеспечивает теплом около 200 домов и социальных объектов.
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Правительство Казахстана выделило около 650 млн теңге из своего резерва на завершение строительства тепломагистрали в Петропавловске, передает BAQ.KZ.
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Средства направят на реконструкцию участка теплосети по улицам Жамбыла Жабаева, Александра Шашимбаева, Новая и Ибрая Алтынсарина.
В этом году планируется демонтировать и заменить 1,4 километра старых труб. Ранее, в 2025 году, уже было обновлено еще 700 метров теплосети. После завершения работ полностью реконструируют тепломагистраль №2 общей протяженностью более 2 километров.
Как отметили в Правительстве, сейчас износ этой магистрали превышает 80%. После модернизации надежным теплоснабжением будут обеспечены более 30 тысяч жителей Петропавловска, а также около 200 многоквартирных домов и социальных объектов.
В Кабмине также сообщили, что подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на постоянном контроле. По данным Министерства энергетики, с прошлого года в Казахстане капитально отремонтированы 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин, обновлено 17 тысяч километров линий электропередачи, модернизировано 420 подстанций и заменено 323 километра наиболее изношенных тепловых сетей.
Напомним, работы продолжаются в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".
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