Правительство Казахстана выделило около 650 млн теңге из своего резерва на завершение строительства тепломагистрали в Петропавловске, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства направят на реконструкцию участка теплосети по улицам Жамбыла Жабаева, Александра Шашимбаева, Новая и Ибрая Алтынсарина.

В этом году планируется демонтировать и заменить 1,4 километра старых труб. Ранее, в 2025 году, уже было обновлено еще 700 метров теплосети. После завершения работ полностью реконструируют тепломагистраль №2 общей протяженностью более 2 километров.

Как отметили в Правительстве, сейчас износ этой магистрали превышает 80%. После модернизации надежным теплоснабжением будут обеспечены более 30 тысяч жителей Петропавловска, а также около 200 многоквартирных домов и социальных объектов.

В Кабмине также сообщили, что подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на постоянном контроле. По данным Министерства энергетики, с прошлого года в Казахстане капитально отремонтированы 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин, обновлено 17 тысяч километров линий электропередачи, модернизировано 420 подстанций и заменено 323 километра наиболее изношенных тепловых сетей.

Напомним, работы продолжаются в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Почему это важно Выделение дополнительных средств на ремонт теплосетей происходит на фоне недавней передачи ТОО "Петропавловские тепловые сети" в государственную собственность. Ранее предприятие принадлежало Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации (ЦАЭК), однако теперь его единственным учредителем стал аппарат акима Петропавловска. До этого аналогичные решения уже были приняты в отношении тепловых сетей Экибастуза и Павлодара. По словам председателя Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных и инжиниринговых компаний Сергея Агафонова, одной из главных причин передачи предприятия государству стал высокий уровень износа инфраструктуры. "Из-за многолетнего недофинансирования средний износ теплосетей превышает 70%. Если состояние магистральных сетей еще можно назвать контролируемым, то внутриквартальные сети находятся в критическом состоянии", – отметил эксперт. Он считает, что без масштабных вложений избежать аварий невозможно. При этом государству фактически приходится экстренно финансировать модернизацию коммунальной инфраструктуры перед каждым отопительным сезоном. Эксперт также отметил, что передача теплосетей в государственную собственность сама по себе не решит всех проблем. По его мнению, без реформы тарифной политики, повышения прозрачности финансирования и привлечения инвестиций подобные ситуации могут повторяться и в других регионах Казахстана. При этом существенного изменения тарифов для населения после смены собственника, как ожидается, не произойдет.

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