Должностные лица оштрафованы на 9,1 млн тенге за давление на инвесторов
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В Тупкараганском районе Мангистауской области прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов выявила и пресекла незаконную практику при подключении предпринимателей к инженерным сетям.
В результате принятых мер защищены права 3 инвесторов и 16 предпринимателей. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, наложены штрафы на общую сумму 9,1 млн тенге.
В ходе проверки установлено, что субъекты естественных монополий при выдаче технических условий на подключение к электроснабжению и водоснабжению требовали от бизнеса документы, не предусмотренные законодательством.
Также выявлены нарушения порядка оказания услуг, включая несвоевременное рассмотрение заявок, отсутствие уведомлений об отказах и несоблюдение сроков рассмотрения обращений инвесторов и предпринимателей.
По актам прокурорского реагирования в отношении двух субъектов естественных монополий возбуждено 16 административных дел. По итогам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности, штрафы взысканы в полном объеме.
В надзорном органе отметили, что принятые меры позволили устранить административные барьеры и восстановить нарушенные права бизнеса.
Работа по защите прав инвесторов и предпринимателей находится на постоянном контроле.
Гражданам и инвесторам, столкнувшимся с нарушениями, рекомендовано обращаться в мобильную группу по защите инвесторов или по номеру 115.
Ранее крупного инвестора заподозрили в контрабанде в Мангистауской области.
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