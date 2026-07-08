Аэропорт Павлодара обновят за 9 млрд тенге

Главный транспортный прокурор Берик Жуйриктаев ознакомился с ходом реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодар по поручению Генерального прокурора.

На реализацию проекта направлено более 9 млрд тенге из средств Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных государством незаконно приобретенных активов.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся согласно утвержденному графику. Завершить реконструкцию планируется в сентябре 2026 года.

Подрядной организации, заказчику и представителям технического надзора поручено обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, соблюдение требований охраны труда и экологического законодательства, а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

После завершения реконструкции пропускная способность аэропорта увеличится с 200 до 300 пассажиров в час. Обновление инфраструктуры позволит повысить качество обслуживания, улучшить комфорт для пассажиров и усилить транспортную связанность Павлодарской области с другими регионами страны.

Реализация проекта находится на особом контроле органов прокуратуры.

Напомним, ранее Президент поручил ускорить строительство нового аэропорта в Астане. По словам Главы государства, транспортно-логистическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, а Казахстану необходимо укреплять свои позиции на фоне растущей конкуренции в регионе. Также были названы сроки начала строительства столичного аэропорта.

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