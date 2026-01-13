Брат убитой в Шымкенте девушки потребовал максимального наказания для убийцы
Родственник погибшей опубликовал обращение в социальных сетях, рассказав о преследовании со стороны подозреваемого.
Родной брат девушки, погибшей в результате ножевого нападения в Шымкенте 11 января 2026 года, опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого. Подробности - в материале корреспондента BAQ.KZ.
По словам Султана Серикбай, семья переживает тяжёлую утрату и внимательно следит за всей информацией, появляющейся вокруг трагедии. Он поблагодарил всех, кто выражает поддержку, и подчеркнул, что на данном этапе родственники добиваются для подозреваемого максимально возможного наказания.
"Если говорить откровенно, мы сейчас буквально истекаем кровью от боли. Мы читаем каждую новость и выражаем благодарность всем, кто оказывает нам поддержку. На данный момент единственное, что мы можем сделать — добиваться для него максимально возможного срока наказания", - написал он.
В своём обращении мужчина также рассказал о характере погибшей сестры и обстоятельствах, предшествовавших трагедии, указав, что девушка подвергалась преследованию.
"Моя младшая сестра была очень умной, спокойной, замкнутой и тихой девушкой. Он не понимал слова “нет”. Это был сталкер", — отметил брат погибшей.
Он добавил, что семья сознательно воздерживается от лишних комментариев, опасаясь, что это может быть использовано стороной защиты в ходе судебного разбирательства, выразив надежду на справедливое рассмотрение дела.
"У нас есть надежда, что судебный процесс пройдет справедливо. Пусть Всевышний дарует всем нам терпение и душевное спокойствие", — заключил он.
Напомним, что сегдня сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Шымкента. О жестокой расправе над девушкой стало известно в понедельник, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
