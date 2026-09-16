Brent остается дорогой: что изменилось за сутки

Стоимость нефти Brent утром 16 сентября остается выше 108 долларов за баррель. По данным Investing.com, на момент фиксации котировок североморская нефть торговалась на уровне 108,02 доллара, снижаясь на 0,67% в рамках текущей сессии.

Несмотря на сегодняшнюю коррекцию, цена остается выше уровня предыдущего утра. 15 сентября Brent стоила около 107,06 доллара за баррель, прибавляя тогда 1,31%. За сутки котировки выросли примерно на 0,96 доллара, или почти на 0,9%.

Нефть удерживается вблизи недавних максимумов

В последние дни рынок остается волатильным. Накануне Brent поднималась примерно к 109 долларам, после чего откатывалась вниз, однако вновь вернулась к отметкам выше 108 долларов.

Еще утром 14 сентября нефть стоила около 107,8 доллара за баррель. Для сравнения, 10 сентября цена находилась в районе 101 доллара, а уже 11 сентября поднималась выше 108 долларов.

То есть после резкого роста прошлой недели Brent пока удерживает большую часть набранных позиций, несмотря на периодические снижения внутри торговых сессий.

Ранее котировки демонстрировали значительный рост и на более длинном отрезке: за неделю Brent прибавляла около 9%, а за месяц – порядка 20%. На этом фоне отметка выше 108 долларов остается одним из наиболее высоких уровней последних месяцев.

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