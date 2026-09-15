Brent снова растет: нефть держится выше $107 за баррель

Стоимость нефти Brent утром 15 сентября остается выше 107 долларов за баррель. По данным Investing.com, цена североморской нефти составляет около 107,06 доллара, прибавляя 1,31%. Фьючерсы торгуются на уровне 107,07 доллара с ростом примерно на 1,32%.

После снижения нефть снова пошла вверх

В течение последних суток котировки заметно колебались. После подъема примерно к 109 долларам Brent снижалась к отметке около 105 долларов, однако затем вновь восстановилась выше 107 долларов.

Для сравнения, утром 14 сентября Brent стоила около 107,8 доллара за баррель. То есть нефть остается вблизи высоких уровней последних дней, несмотря на периодические откаты.

Еще 10 сентября цена находилась около 101 доллара, а 11 сентября поднималась выше 108 долларов.

За месяц Brent прибавила почти 21%

Рост остается значительным и на более длинном отрезке. За неделю Brent подорожала примерно на 9,3%, а за месяц – почти на 21%.

За три месяца котировки выросли более чем на 30%, а в годовом выражении – почти на 59%.

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