Brent удерживается выше $101 за баррель после резкого роста

Цены на нефть утром 10 сентября остаются выше отметки $101 за баррель, хотя после заметного роста накануне котировки немного снизились.

Стоимость Brent составляет около $101,04 за баррель, снижение – примерно 0,17%. Фьючерсы на североморскую нефть торгуются в районе $101,03, теряя около 0,18%.

При этом в более длительной динамике нефть сохраняет сильный рост. За последнюю неделю Brent прибавила около 5,8%, за месяц – более 15%. За три месяца котировки выросли примерно на 8,5%, за полгода – на 15%, а за год – почти на 50%.

Еще 9 сентября стоимость Brent поднималась выше психологически важной отметки $100 за баррель. В течение дня котировки доходили примерно до $100,6 и продолжили рост, после чего рынок перешел к небольшой коррекции.

Нефть остается выше $100

Несмотря на утреннее снижение, цена остается значительно выше уровней начала сентября. Одним из факторов поддержки нефтяного рынка по-прежнему остаются риски вокруг поставок энергоресурсов и ситуации на Ближнем Востоке.

Особое внимание участников рынка приковано к Ормузскому проливу – одному из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом. Любые риски для судоходства в этом районе способны быстро отражаться на котировках.

Ранее аналитики Goldman Sachs допускали рост цен до $120 за баррель в случае серьезного нарушения поставок. При нормализации ситуации стоимость нефти, по их оценке, может снизиться примерно до $80.

Нефть снова растет: Brent держится у $98

Нефть снова у отметки 100 долларов