Нефть снова у отметки 100 долларов

Цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне. Утром 7 сентября стоимость нефти марки Brent находится выше отметки 97 долларов за баррель.

По данным торгов, на момент публикации Brent стоила около 97,11 доллара за баррель, прибавляя 0,83 доллара, или 0,86%. Фьючерсы на Brent торговались в районе 97,09 доллара, рост составлял около 0,84%.

За последнюю неделю нефть подорожала на 7,34%, а за месяц – на 16,25%. В годовом выражении рост достигает 48,29%.

До психологически важной отметки 100 долларов за баррель Brent сейчас не хватает менее трех долларов.

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