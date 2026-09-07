Нефть снова у отметки 100 долларов
7 Сентября 2026, 09:15
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7 Сентября 2026, 09:157 Сентября 2026, 09:15
83Фото: Freepik.com
Цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне. Утром 7 сентября стоимость нефти марки Brent находится выше отметки 97 долларов за баррель.
По данным торгов, на момент публикации Brent стоила около 97,11 доллара за баррель, прибавляя 0,83 доллара, или 0,86%. Фьючерсы на Brent торговались в районе 97,09 доллара, рост составлял около 0,84%.
За последнюю неделю нефть подорожала на 7,34%, а за месяц – на 16,25%. В годовом выражении рост достигает 48,29%.
До психологически важной отметки 100 долларов за баррель Brent сейчас не хватает менее трех долларов.
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