Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова прокомментировала результатна Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях в весовой категории до 53 килограммов она в поединке за третье место одержала уверенную победу над представительницей Таджикистана Ватансултон Шакаршоевой со счётом 14:3.

"Сегодняшнее выступление не оправдало моих собственных ожиданий, я выходила с мыслью стать чемпионкой. Допустила тактические ошибки: из-за того, что с самого начала поединка была выбрана не совсем правильная тактика, именно эти просчеты привели к поражению в основной встрече.

Моя соперница в поединке за бронзовую медаль считается одной из сильных девушек. Мы проанализировали ее прошлые схватки и разобрали, почему она проигрывала. После просмотра ее борьбы я поняла, какие моменты мне удобны, поэтому пришлось выбрать немного другую тактику и действовать исходя из нее", - сказала Зейнеп Баянова.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает пятое место. В копилке сборной — 11 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых медалей.