"Будем искать столько, сколько понадобится": министр о пропавшем вертолете
Косанов лично контролирует операцию.
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Министр обороны генерал‑лейтенант авиации Даурен Косанов лично контролирует ход работ поисковой операции по пропавшему вертолету EC‑145 сил воздушной обороны, он выразил слова поддержки родственникам пилотов, передает BAQ.KZ.
Министр ознакомился с ходом спасательной операции на озере Сорбулак, сопровождаемый командующим ВВС генерал‑майором Аскаром Избасовым, который рассказал о серьёзных трудностях — сложный подводный рельеф, мутная вода, переменная глубина и нулевая видимость затрудняют работу.
"Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращаются ни днем, ни ночью", — заявил Избасов.
На месте также присутствовали близкие членов экипажа, в том числе старший брат командира. Родственники вместе с поисковиками облетели озеро — с воздуха вертолёт не обнаружен.
Министр обороны Косанов лично встретился с семьями и заверил:
"Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобится. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем всё возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят".
На данный момент в операции участвуют более 400 человек, включая кинологические расчёты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты и оборудование для подводного сканирования.
Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно, привлекаются все возможные ресурсы для выполнения главной задачи — установить судьбу экипажа и оказать поддержку их семьям.
Ранее Минобороны публиковало кадры с места поисков пропавшего вертолёта.
Напомним, 25 июля военный вертолёт ЕС-145 "Еврокоптер" воздушных сил Минобороны исчез с радаров в районе села Отар Жамбылской области. На борту находились трое членов экипажа. Транспорт был принят на вооружение ориентировочно в 2020–2021 годах.
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