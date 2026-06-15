Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США.

Турнир проходит на фоне сложных отношений между Ираном и США. В Иране участие в чемпионате воспринимается не только как спортивное событие, но и как политически значимый фактор. Власти страны ожидают от сборной успешного выступления, которое должно продемонстрировать силу и устойчивость государства. Одновременно часть оппозиции внимательно следит за командой и ее возможной реакцией на внутреннюю ситуацию в стране.

Сообщается, что часть представителей футбольной делегации Ирана не получила визы для въезда в США, однако сами футболисты под ограничения не попали. Также иранская футбольная федерация заявила об отмене квот на билеты для болельщиков, которые планировали поездку на матчи сборной. Ранее в стране обсуждалась возможность бойкота турнира, однако такой шаг мог бы привести к серьезным санкциям со стороны международных футбольных организаций.

По данным BBC, на сборную оказывается значительное давление как внутри страны, так и со стороны общественности. От команды ждут не только спортивного результата, но и «правильного» поведения на международной арене. После протестных событий в Иране внимание к действиям спортсменов стало особенно чувствительным, а любые их высказывания или жесты могут вызвать широкий общественный резонанс.

Отдельное внимание уделяется историческому контексту противостояния Ирана и США. В 1998 году на чемпионате мира во Франции команды уже встречались между собой. Тогда перед матчем игроки обменялись символическими жестами мира, а сама игра завершилась победой Ирана со счетом 2:1.

Сборная Ирана проведет два матча группового этапа в Лос-Анджелесе, где проживает крупная иранская диаспора. Первый матч команда сыграет 16 июня против Новой Зеландии.

Напомним, 11 июня в США стартовал Чемпионат мира по футболу.

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