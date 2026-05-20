Буллинг школьника ударил по карману родителей в Астане

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел дело о конфликте между подростками.

Суд установил, что один из подростков совершил хулиганские действия в отношении 12-летнего мальчика. Законный представитель несовершеннолетнего зачинщика была ранее привлечена к административной ответственности по статье 435 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и оштрафована на 19 тысяч тенге.

После этого отец пострадавшего ребенка обратился в суд с иском о взыскании морального вреда. По его словам, сын испытал не только физическую боль, но и сильный стресс, страх и психологический дискомфорт.

Во время рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, а также показания участников и свидетелей. Установлено, что пострадавший подросток пытался избежать конфликта и не вступал в ссору, однако другой подросток продолжал вести себя агрессивно и преследовал его.

Суд отметил, что ответственность за действия несовершеннолетнего несут и его законные представители. Также было указано, что вина подростка уже была доказана в рамках административного производства и не требовала повторного рассмотрения.

Учитывая обстоятельства дела, характер причиненных ребенку переживаний и представленные доказательства, суд постановил взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 314 тысяч тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

