"Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области
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Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области рассмотрел иск гражданки к частному судебному исполнителю о признании незаконными постановлений о прекращении исполнительного производства и утверждении оплаты его деятельности.
Ранее по решению суда с истца в пользу взыскателя была взыскана денежная компенсация доли в квартире и судебные расходы. На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство.
Позднее ЧСИ прекратил производство, указав на полное исполнение судебного акта, а также утвердил оплату своей деятельности в размере 10%.
Истец не согласилась с данным решением и обратилась в суд, указав, что денежные средства взыскателю фактически не выплачены, а переход права собственности на квартиру не зарегистрирован.
В ходе рассмотрения дела установлено, что взыскателю были переданы только документы на квартиру, находящуюся в залоге банка. При этом доли сторон не определялись, а государственная регистрация перехода права собственности не проведена.
Суд подчеркнул, что право собственности на недвижимое имущество возникает только после государственной регистрации, а передача документов не может считаться исполнением судебного акта.
В связи с отсутствием фактического исполнения решения суда, суд признал прекращение исполнительного производства и утверждение оплаты деятельности ЧСИ незаконными и отменил соответствующие постановления. Также вынесено частное определение в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей.
Судебный акт вступил в законную силу.
Ранее казахстанец потребовал переложить расходы на ЧСИ на бывшую супругу.
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