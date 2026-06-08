"Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области

Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области рассмотрел иск гражданки к частному судебному исполнителю о признании незаконными постановлений о прекращении исполнительного производства и утверждении оплаты его деятельности.

Ранее по решению суда с истца в пользу взыскателя была взыскана денежная компенсация доли в квартире и судебные расходы. На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство.

Позднее ЧСИ прекратил производство, указав на полное исполнение судебного акта, а также утвердил оплату своей деятельности в размере 10%.

Истец не согласилась с данным решением и обратилась в суд, указав, что денежные средства взыскателю фактически не выплачены, а переход права собственности на квартиру не зарегистрирован.

В ходе рассмотрения дела установлено, что взыскателю были переданы только документы на квартиру, находящуюся в залоге банка. При этом доли сторон не определялись, а государственная регистрация перехода права собственности не проведена.

Суд подчеркнул, что право собственности на недвижимое имущество возникает только после государственной регистрации, а передача документов не может считаться исполнением судебного акта.

В связи с отсутствием фактического исполнения решения суда, суд признал прекращение исполнительного производства и утверждение оплаты деятельности ЧСИ незаконными и отменил соответствующие постановления. Также вынесено частное определение в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее казахстанец потребовал переложить расходы на ЧСИ на бывшую супругу.

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