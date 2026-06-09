"Были нарушены коммуникации" - Министр туризма и спорта о контракте с Шайдоровым

Менеджеры, занимавшие вопросами согласования контракта с олимпийским чемпионом Михайлом Шайдоровым, понесли административное наказание, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

"Исполнители, менеджеры именно в разъяснениях недоработали. Они понесли административное наказание", - сказал министр.

По его словам, с обеих сторон были нарушены коммуникации.

"Мы вместе с Михайлом изучили и сделали выводы. Действительно, с обеих сторон менеджеры, исполнители…. Так, скажем, были нарушены коммуникации. Неправильно разъяснили. В связи с этим произошла данная ситуация. Считаю, что вопрос с Михаилом полностью исчерпан. Предлагаю поставить точку на данном вопросе. Очень важно спортсменам сосредоточиться на подготовке к новому сезону", - дополнил министр.

Министр акцентировал внимание на том, что договор стандартный.

"Контракт подписывается всеми спортсменами. Не только олимпийцами", - сказал министр.

По словам Мырзабосынова, контракт с Шайдоровым был составлен согласно мировой практики, рекомендациями антидопинговыми агентствами, а также Высшей аудиторской палаты.

"И даже под давлением СМИ мы не можем его отдельно разработать для отдельного спортсмена", - сказал министр.

Что произошло

Ранее Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов заявил о проблемах с выплатами в спорте. По словам спортсмена, заработная плата в последнее время выплачивалась несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.

Кроме того, фигурист сообщил, что с февраля текущего года произошли изменения и в вопросах медицинского обеспечения спортсменов.

После общественного резонанса ситуацию прокомментировали в Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана. В ведомстве заявили, что заработная плата за январь и февраль 2026 года была выплачена спортсмену в полном объеме. Минтуризма и спорта: контракт с Шайдоровым подписан, обязательства будут выполнены

Также там сообщили, что готовится новый контракт в рамках олимпийского цикла, после утверждения которого выплаты будут возобновлены в полном объёме.

Кроме того, в дирекции подчеркнули, что государство выполнило все предусмотренные выплаты за олимпийские достижения Михаила Шайдорова, включая денежное вознаграждение, предоставление жилья и пожизненные ежемесячные выплаты.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев заявил, что официальных обращений от спортсмена в ведомство не поступало:

"К нам он не обращался по поводу выплаты зарплаты", – отметил он.