Минтуризма и спорта: контракт с Шайдоровым подписан, обязательства будут выполнены

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев заявил, что контракт с Михаилом Шайдоровым подписан, все обязательства будут выполнены, передает BAQ.KZ.

Вице-министр подчеркнул, что Шайдоров является легендой казахстанского спорта. Он также подчеркнул, что в министерства поддерживают Михаила во всех его начинаниях и желаем ему только новых больших побед.

"Относительно контракта, который все активно обсуждают, хотел бы сказать, что Михаил его подписал, и все это подписание у нас прошло в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию, обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан.

Сразу же после того, как он подписан, мы его приняли в работу, и вытекающие из этого контракта все обязательства, будут выплачены и произведены все соответствующие выплаты", - сказал вице-министр.

По его словам, 5 июня Михаил вместе со своей командой выезжает в США, чтобы продолжить спортивную подготовку к предстоящему сезону.

"В ближайшее время Михаил приедет на встречу в Министерство туризма и спорта, где мы совместно обсудим вопросы его подготовки к следующему олимпийскому циклу, участия в новых соревнованиях, а также развития фигурного катания в нашей стране", - заключил Жарасбаев.

Что произошло

Ранее Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов заявил о проблемах с выплатами в спорте. По словам спортсмена, заработная плата в последнее время выплачивалась несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.

Кроме того, фигурист сообщил, что с февраля текущего года произошли изменения и в вопросах медицинского обеспечения спортсменов.

Позже спортсмен сообщил, что сожалеет о необходимости выносить часть вопросов в публичное поле, но иначе решить их не получается.