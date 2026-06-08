Нацгвардия взяла под контроль станции LRT

На станциях легкорельсового транспорта в Астане безопасность пассажиров обеспечивают военнослужащие Национальной гвардии МВД РК.

Необходимость усиления мер связана с высоким интересом жителей столицы к новому транспортному объекту и большим пассажиропотоком. Гвардейцы помогают поддерживать общественный порядок, предотвращают скопление людей и следят за соблюдением правил пользования транспортом.

Военнослужащие несут службу как на самих станциях, так и на прилегающих территориях. Кроме обеспечения безопасности, они оказывают помощь пассажирам и помогают организовать комфортное передвижение граждан.

Как отмечается, главная задача – создание безопасных и удобных условий для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.

В настоящее время служба организована на 17 станциях в двухсменном режиме. Особое внимание уделяется регулированию пассажиропотока и поддержанию стабильной обстановки.

Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин предположил, что строительство ЛРТ по направлению к Косшы, скорее всего, будет дорогостоящим и финансировать его исключительно за счет бюджета будет затруднительно. Он также добавил, что подобные проекты достаточно хорошо воспринимаются международными финансовыми организациями и партнерами.

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